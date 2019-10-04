Ла-Пас, , 16:03 — REGNUM Конфедерация индейских народов Боливии выразила поддержку действующему президенту Эво Моралесу в его переизбрании на выборах 20 октября. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Моралес, в свою, очередь, призвал индейское движение к единству. Он напомнил, что именно благодаря участию индейцев, его партия «Движение к социализму» стала «самой влиятельной за всю историю Боливии».

Также глава государства отметил, что в Боливии права коренных народов, обозначенные в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году, закреплены на нормативно-правовом уровне.