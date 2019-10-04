Тбилиси, , 16:00 — REGNUM

Именно здесь, в Батуми, где проходило заседание комиссии НАТО-Грузия, «Альянс патриотов Грузии» недавно провел опрос местного населения и выяснил, что 69% батумцев против вступления Грузии в НАТО и поддерживают модель военного неприсоединения Австрии, Швейцарии, Финляндии и Швеции. Об этом заявила один из лидеров «Альянса патриотов», депутат парламента Грузии, комментируя журналистам визит делегации Североатлантического альянса в Батуми и те заявления, которые были сделаны представителями грузинских властей относительно неизменности курса на интеграцию с НАТО.

По ее же информации, по результатам этого же опроса, 75% населения поддерживают прямой диалог с Цхинвали, Сухуми и Москвой.

Ирма Инашвили. «Настроения в стране изменились, но к сожалению, признать это никто не хочет. Они пока еще говорят на основании данных плебисцита 2008 года, когда за членство Грузии в НАТО высказались, если я не ошибаюсь, 77% населения. Но сегодня настроения изменились, и об этом свидетельствуют результаты нашего опроса, который продолжится в масштабе всей страны. И я, конечно, сообщу об этом представителям НАТО», — подчеркнула до встречи с делегацией альянса

По ее словам, неплохо, когда у страны есть проблема и она знает, что в решении этой проблемы ее поддержат 29 стран-членов НАТО. Но за все эти годы реальной помощи Грузия пока так и не увидела.

«Все эти годы нам говорят, что двери НАТО для нас открыты, но никто не говорит срока, когда мы вступим туда, и более того, говорят, что нам еще нужно удовлетворить каким-то критериям. Я думаю, что мы эти критерии удовлетворили уже давно, наша контрибуция в операции НАТО очень велика, вклад в миссию в Афганистане, в участие в антитеррористических операциях, но НАТО по прежнему говорит, что его двери открыты, но нас принять не может и не примет. Поэтому наша политическая команда говорит о той концепции безопасности, которая апробирована в Швейцарии, Австрии, Финляндии и Швеции, о военном неприсоединении, которое очень важно для нашей страны и обеспечит нам мир, безопасность и стабильность», — заявила Ирма Инашвили.

На вопрос о том, насколько реальны данные опроса «Альянса патриотов», она ответила, что в отличие от американских организаций, которые обычно опрашивают 1000−2000 человек в масштабе всей страны, активисты ее партии опросили только в Батуми 77 тысяч человек, из которых свыше 53 тысяч батумцев поддержали модель военного неприсоединения Грузии. Ирма Инашвили пообещала журналистам, что обо всем том, что касается настроений населения Грузии в отношении НАТО, а также о модели военного неприсоединения, обязательно сообщит делегации альянса.

Как известно, заседание комиссии НАТО-Грузия проходило в Батуми 3 октября, и в нем принимала участие специально прибывшая сюда делегация Североатлантического альянса. Сегодня делегация НАТО проводит встречи с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии, включая президента, которые также ради этих встреч прибыли в Батуми.

Напомним также, что ранее бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен в интервью Общественному телевидению Грузии недвусмысленно намекнул, что если Грузия и будет принята в альянс, то действие пятой статьи устава организации не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию. Подобное откровенное замечание возмутило большую часть общественности, которая продолжает надеяться на возвращение обоих «регионов» в состав Грузии.

Комиссия в формате НАТО-Грузия была создана вскоре после августовской войны и функционирует с сентября 2008 года.