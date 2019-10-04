Лима, , 16:01 — REGNUM После роспуска парламента президент Перу Мартин Вискарра привёл к присяге новый кабинет министров. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Несмотря на то, что ранее премьер-министр Висенте Себальос заверял, что перестановок будет немного, состав правительства был в корне изменён: в него вошли 10 новых лиц.

На место Нестора Пополисьо на пост министра иностранных был назначен бывший представитель Перу в ООН Густаво Меса.

Пост министра обороны получил отставной генерал Уолтер Мартос.

Министром экономики была назначена 34-летняя сотрудница этого же ведомства Мария Альва.

Также президент назначил новых руководителей министерств юстиции, внутренних дел, труда, транспорта, сельского хозяйства, окружающей среды и энергетики.