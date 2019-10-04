Кито, , 16:00 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны. Данное решение он связал с охватившими республику забастовками и акциями протеста против экономической политики правительства. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Причиной массовых протестов стали одобренные на этой неделе правительством реформы налогового и трудового законодательства, которые большинство эквадорских профсоюзов уже назвали «антинародными».

Вследствие того, что власти отменили субсидии на бензин класса «Экстра» и дизельное топливо, цены на данные виды топлива мгновенно выросли более чем на 100%. В результате забастовку объявили компании, занимающиеся пассажиро‑ и грузоперевозками. В итоге по всей стране движение оказалось парализовано. В связи с этим правительство было даже вынуждено отменить занятия в школах.