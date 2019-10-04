Буэнос-Айрес, , 16:05 — REGNUM Кандидат в президенты Аргентины от левоцентристского блока «Фронт для всех» Альберто Фернандес выступил за возрождение внутреннего рынка и наращивание экспорта. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В интервью радиостанции Con Vos политик выделил два условия для улучшения экономической ситуации в Аргентине: улучшение качества национальной продукции и наращивание национального экспорта на мировых рынках.

«Нам необходимо нарастить продажи на мировых рынках, чтобы было, чем оплатить долг, — добавил Фернандес. — Возродим внутренний рынок!»

Фернандес раскритиковал действующего президента Маурисио Макри за то, что в результате деятельности последнего «страну наводнили импортные товары». Кандидат в президенты охарактеризовал экономическую политику Макри как «импровизацию».