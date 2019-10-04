Житомир, Украина, , 16:01 — REGNUM Уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский добьется успехов в урегулировании конфликта на Донбассе, выразил белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом 4 октября сообщает БЕЛТА.

Как передает агентство, главы Белоруссии и Украины провели переговоры в расширенном составе. На них Лукашенко заявил, что новый украинский президент сможет нормализовать ситуацию на Востоке Украины.

«И с Востоком будет все нормально. Та настойчивость, которую проявляет нынешний президент по окончанию войны, уверен, увенчается успехом», — сказал белорусский президент.

Также Александр Лукашенко заявил Владимиру Зеленскому, что Минск готов оказывать поддержку Киеву.

Как передавало ИА REGNUM, встреча президентов Белоруссии и Украины 4 октября прошла в Житомире. Лукашенко во время встречи заверил Зеленского, что у Киева никогда не будет проблем с Минском.