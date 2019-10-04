Ханой, , 15:59 — REGNUM Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит завершил официальный визит в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ). Об этом сообщает «Вьетнам экспресс».

По данным вьетнамского новостного издания, визит премьер-министра продолжался с 1 по 3 октября. В рамках визита он принял участие в ряде официальных мероприятий, в числе которых: переговоры с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, встреча с генеральным секретарем центрального комитета коммунистической партии СРВ Нгуен Фу Чонгом, а также с председателем национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган.

Отмечается, что лидеры в доверительной атмосфере обсудили современное состояние двусторонних отношений. В рамках переговоров особое внимание уделялось последующим мерам и шагам, которые необходимо принять руководству обеих стран, для того чтобы сохранить и углубить братские отношения между Вьетнамом и Лаосом.