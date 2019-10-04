Житомир, Украина, 4 октября 2019, 16:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко обдумать возможность проведения на Украине и в Белоруссии Олимпийских игр, сообщило 4 октября информационное агентство «Украинские новости».
Предложение было озвучено во время встречи глав двух государств в украинском городе Житомире.
Он добавил, что мир не заинтересован в тесной дружбе России и Украины, поскольку действует по принципу «разделяй и властвуй».
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