Житомир, Украина, , 16:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко обдумать возможность проведения на Украине и в Белоруссии Олимпийских игр, сообщило 4 октября информационное агентство «Украинские новости».

Предложение было озвучено во время встречи глав двух государств в украинском городе Житомире.

«Думаю наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины, который предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры? Двум странам провести. Это нам под силу», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что мир не заинтересован в тесной дружбе России и Украины, поскольку действует по принципу «разделяй и властвуй».

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