Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM Имя нового сити-менеджера Ростова-на-Дону станет известно до 22 октября. К этому дню будет объявлено, кто из 13 кандидатов на руководящий пост прошёл все испытания и готов возглавить администрацию города-миллионника.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 1 октября конкурсная комиссия проведёт собеседования с каждым претендентом на пост, 22 октября новый руководитель будет утверждён на заседании муниципального парламента.

Напомним, два претендента не прошли первый этап конкурса из-за отсутствия необходимого стажа работы на руководящих должностях.