Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) изучил приоритеты ВМС США на 2020 финансовый год. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Ударная авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем John C. Stennis

Вашингтон, , 15:41 — REGNUM По мнению центра, военно-морской флот в своих планах на 2020 финансовый год в целом отражает приоритеты министерства обороны США. Он поддерживает уровень готовности, заложенный в бюджетах на 2017−2019 финансовый год, и модернизирует состав флота за счёт увеличения производства кораблей, самолетов и развития программ вооружения. В отличие от других видов вооружённых сил, военно-морской флот США значительно расширяет свою силовую структуру.

Центр стратегических и международных исследований отмечает следующие ключевые моменты.

Первый: ВМС США стремятся достичь своей цели и иметь к 2034 году в строю 355 кораблей за счет сочетания продления срока службы и нового строительства. По состоянию на конец 2019 финансового года на вооружении США стоят 296 кораблей.

Второй: военно-морской флот закупает беспилотные надводные и подводные корабли с потенциально революционными долгосрочными последствиями для структуры своих сил. Хотя эти приобретения являются по существу экспериментальными, они могут революционизировать морское сражение в долгосрочной перспективе, переместив баланс флота в меньшие, более многочисленные и более рассеянные системы.

Таким образом, надводный и подводный флот может оказаться на пороге революционных перемен. Морская авиация, напротив, остаётся сосредоточенной на пилотируемых платформах.