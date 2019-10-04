Ханой, , 16:10 — REGNUM По приглашению премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фука Вьетнам с официальным визитом посетит премьер-министр королевства Камбоджи Хун Сен.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнам экспресс», визит запланирован на 4−5 октября. В составе делегации королевства Камбоджи будут министр обороны Самдек Теа Бань, министр иностранных дел и международного сотрудничества Прак Сокхон, министр торговли Пан Сорасак, министр энергетики Суи Сем и другие.

В рамках визита планируется подписание новых договоренностей в сфере обороны, энергетики, туризма, торговли.