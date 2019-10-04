Ханой, , 16:12 — REGNUM 3 октября в г. Хошимине (Вьетнам) прошел двенадцатый вьетнамо-индийский форум, посвященный вопросам развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнам экспресс», в рамках форума стороны обменялись мнениями по вопросам безопасности в мире и регионе, затронули проблемы, которые представляют интерес для обеих сторон, а также обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Стороны договорились о проведении регулярных встреч на высшем уровне, заявили о необходимости соблюдения ключевых положений меморандума о двустороннем сотрудничестве в области обороны и программы общего видения на 2015−2021 годы.