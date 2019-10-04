Киев, , 15:41 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.

По данным украинских СМИ, речь идёт о депутате Сергее Пашинском.

«В данный момент просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей», — рассказал глава ГБР Роман Труба.

Напомним, 31 декабря 2016 года Пашинский, вероятно, применил огнестрельное оружие в отношении 38-летнего мужчины. Дело было закрыто генеральной прокуратурой Украины в 2017 году, после чего потерпевший обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не смог объяснить, почему он не подписывает документы, необходимые для передачи в суд дела одесского неонациста, подозреваемого в убийстве человека.