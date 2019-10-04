Ханой, , 16:14 — REGNUM В г. Ханое (Вьетнам) прошел второй вьетнамо-британский форум, в рамках которого участники обсуждали перспективы развития двусторонних отношений в сфере обороны.

В форуме принял участие министр обороны Вьетнама, член политбюро Нго Суан Лить. Министр поблагодарил Великобританию за активизацию сотрудничества с Вьетнамом в сфере обороны. По мнению министра, сотрудничество в сфере обороны будет полезно для обеих сторон.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в рамках форума стороны договорились о развитии сотрудничества в военно-технической области. Кроме того, в соответствии с утвержденным планом развития двусторонних отношений в сфере обороны в 2020—2022 годах, военно-технические специалисты из Великобритании будут содействовать повышению уровня квалификации вьетнамских военнослужащих.