Лондон, , 15:44 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросит ЕС отложить Brexit, если не сможет договориться о его условиях. Документ с официально изложенной позицией правительства получен сессионным судом Шотландии, написал юрист Джо Моэм 4 октября в своем Twitter.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Моэм привел выдержки из документа, указывающие на вероятность такого шага Джонсона. Премьер министр направит прошение об отсрочке, «если ни одно из условий, изложенных в параграфах 1(1) и 2, не будет выполнено». Крайний срок отправки такого письма — 19 октября.

Шотландский суд рассматривает обращение Моэма и еще двух человек, в котором они просят исключил возможность выхода Соединенного Королевства из состава ЕС без сделки с Брюсселем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон не раз категорично высказывался о том, что не собирается просить Брюссель об очередном переносе Brexit.

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