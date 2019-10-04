Ханой, , 17:13 — REGNUM 3 октября в городе Хайфон (Вьетнам) состоялась рабочая встреча делегации Японии и Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), в рамках которой обсуждались вопросы развития сотрудничества в сфере медицинской поддержки обеспечения деятельности военнослужащих военно-морских сил Вьетнама и морских сил самообороны Японии.

В ходе встречи представители японской делегации озвучили ключевые положения плана развития сотрудничества на 2019−2022 гг. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в соответствии с планом, предполагается регулярная организация совместных семинаров для повышениях квалификации военнослужащих, проведение совместных учений, тренинги по разминированию местности.

Вьетнамская делегация согласилась со всеми положениями плана. Генерал ВМС СРВ Хоанг Мигь Шон позитивно оценил эту инициативу.