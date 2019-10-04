* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:11 — REGNUM Официальный представитель президента Исламской Республики Афганистан Седик Седдики заявил, что достижение прогресса в деле установления прочного и достойного мира в стране невозможно, если афганское правительство не играет ведущей роли в переговорах.

По сообщению афганского новостного агентства Khaama Press, Седик Седдики опубликовал это заявление на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Это заявление было сделано в связи с переговорами между представителями движения *"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши и специальным представителем Соединённых Штатов Америки по вопросам национального примирения в Афганистане Залмаем Халилзадом.

Официальный представитель президента Исламской Республики Афганистан добавил, что приоритетом Кабула является установление мира, а это возможно только в том случае, если именно правительство Афганистана играет ведущую роль в мирном процессе.