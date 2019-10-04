* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:52 — REGNUM Исполняющий обязанности министра внутренних дел Исламской Республики Афганистан Масуд Андараби заявил, что движение *"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утратило инициативу в боевых действиях и контроль над ними, и теперь у них не осталось иного выбора, кроме как присоединиться к мирному процессу.

По сообщению афганского новостного агентства Tolo News, Масуд Андараби сделал это заявление в ходе своего выступления в столице провинции Балх городе Мазари-Шарифе на церемонии, посвящённой окончанию полугодового тренировочного курса для солдат сил безопасности.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел также заявил, что Национальные силы безопасности и обороны Афганистана не позволили боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получить власть в Афганистане посредством ведения вооружённой борьбы Масуд Андараби призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) сложить оружие и добиться своих целей посредством мира.