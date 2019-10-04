* Талибы — запрещённая в России организация

3 октября официальные представители Министерства иностранных дел Исламской Республики Пакистан заявили, что делегация движения *"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемая Муллой Абдулом Гани Барадаром, встретилась с руководителем пакистанского внешнеполитического ведомства Шахом Махмудом Куреши.

Кабул, , 16:13 — REGNUM По сообщению афганского новостного агентства Tolo News, Государственный департамент Соединённых Штатов Америки также заявил, что в переговорах принял участие специальный представитель США по вопросам национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад.

Согласно заявлениям, целью прошедшей встречи является возобновление переговоров между движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США по политическому урегулированию конфликта в Афганистане.

Министр иностранных дел Пакистана заявил, что Исламабад продолжит оказывать всю необходимую поддержку инициативам, направленным на установление прочного мира в Афганистане, который необходим для социально-политического развития Пакистана.

Шах Махмуд Куреши добавил, что мирный процесс, в котором было бы представлено все афганское общество, является единственным способом положить конец войне в стране.