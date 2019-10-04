Москва, 4 октября 2019, 15:25 — REGNUM Путь к центральной России через Северный Полюс — самый близкий для баллистических ракет, базирующихся на севере США. Естественно, Россия стремится обеспечить своим станциям раннего обнаружения максимально возможное выдвижение на Север, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя размещение в Арктике станций предупреждения о ракетном нападении.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, работы по строительству на севере Европейской части России двух новых станций, предупреждающих о ракетной атаке, будут завершены в 2022 году.
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