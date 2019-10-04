Кабул, , 16:35 — REGNUM Один из высокопоставленных командиров Национальной армией Афганистана на севере страны завил, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате столкновения с Национальными силами безопасности и обороны ликвидировано по меньшей мере 19 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 16 — получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали нападение на уезд Кваджа Сабз Пош провинции Фарьяб с нескольких направлений, однако Национальные силы безопасности и обороны оказали им сопротивление.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате боя Национальным силам безопасности и обороны удалось отбить нападение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на уезд Кваджа Сабз Пош провинции Фарьяб. Также захвачено несколько единиц тяжелого и легкого оружия, принадлежавших группировке.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.