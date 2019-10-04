* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:33 — REGNUM Официальный представитель полиции провинции Каписа (столица провинции — г. Махмудраки) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Асадулла.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Ниджраб провинции Каписа.

По словам официального представителя полиции провинции Каписа, Кари Асадулла занимал пост теневого главы уезда Ниджраб и был вовлечён в серию нападений на правительственные войска. Также в ходе операции было изъято значительное количество оружия, принадлежащего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.