Сочи, Краснодарский край, , 15:31 — REGNUM Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский раскрыл содержание своего разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся у него 3 октября по окончании заседания дискуссионного клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

«Я говорил благодарственные слова, поблагодарил за всё, что для меня сделал не только Владимир Владимирович, но и вся государственная машина, которая работала в том числе для того, чтобы я оказался на свободе», — приводит РИА Новости слова Вышинского.

Также руководитель портала РИА Новости Украина рассказал, что он поблагодарил Владимира Путина за удачный, на взгляд журналиста, выбор кандидатуры уполномоченного по правам человека — Татьяны Москальковой.

Кроме этого, Вышинский отметил, что он поблагодарил также в состоявшемся разговоре МИД России и вице-премьера Дмитрия Козака и в нескольких словах обрисовал президенту России своё видение украинской ситуации.

Как передавало ИА REGNUM, Кирилл Вышинский вернулся в Россию после обмена задержанными лицами между Москвой и Киевом, состоявшегося 7 сентября текущего года.