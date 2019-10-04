* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:38 — REGNUM 3 октября официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения *"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще пять получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Паштун Кот провинции Фарьяб

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны были изъяты значительные объемы вооружения и два мотоцикла, принадлежащие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.