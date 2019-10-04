Киев, 4 октября 2019, 15:24 — REGNUM Украина управляется клубом кредиторов, который олицетворяет МВФ, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, сообщило 4 октября издание Strana.ua.
Парламентарий рассказал, что Верховная рада полностью зависима от МВФ.
Он отметил, что сейчас на Украине идёт тотальная распродажа активов:
Дубинский также рассказал, что депутаты Верховной рады в основном не читают принимаемые ими законопроекты, а если они не голосуют за «нужные» законы — на это реагируют кураторы депутатских групп.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Дубинский рассказал, что по указке МВФ из повестки дня Верховной рады было исключено создание временной следственной комиссии по деятельности руководства Национального банка и Фонда гарантирования вкладов.
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