Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Власти Соединенных Штатов предлагали президенту Украины Владимиру Зеленскому визит в Вашингтон в обмен на обещание начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает NBC.

Курт Волкер U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«При условии, что президент Зеленский убедит Трампа в том, что он начнет расследование (в отношении сына Байдена), мы согласуем дату его визита в Вашингтон», — говорится в смс-сообщении экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, которые было отправлено им помощнику украинского лидера Андрею Ермаку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время телефонных переговоров президент США Дональд Трамп попросил президента Владимира Зеленского возобновить расследование относительно работы сына Джо Байдена Хантера в украинской газодобывающей компании «Бурисма Холдинг» (Burisma Holdings). Н

Напомним, в мае 2014 года сын вице-президента США Хантер стал членом совета директоров «Бурисма Холдинг». Тогда Хантер отвечал «за юридическое подразделение холдинга и продвижение компании на международной арене».

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