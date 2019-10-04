Тегеран, , 16:49 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США, выходя в 2018 году из СВПД и возобновляя антииранский «экономический терроризм» прекрасно осознавали, что стабильность в мире невозможно обеспечить с изоляцией Исламской республики. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам иранского лидера, весь мир осознал, что выход США из «ядерной сделки» был ошибкой, и Вашингтон теперь сам проявляет интерес к переговорам с Ираном.

«Допустим, Белый дом хочет обеспечить безопасность на Ближнем Востоке и во всем мире, однако это невозможно без Ирана», — отметил Хасан Рухани.

Президент поблагодарил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона за те усилия, которые он прикладывает для сохранения СВПД. Хасан Рухани охарактеризовал ирано-французское сотрудничество как плодотворное и обвинил Белый дом в том, что он ставит препятствия на пути его развития.