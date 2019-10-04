Тегеран, , 16:59 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что план президента Франции Эмманюэля Макрона, состоящий из четырех пунктов, не полностью соответствует интересом Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, план написан «языком Макрона» и не отражает целей Исламской республики. Он отметил, что Иран дал ясно понять, что не стремится получить ядерное оружие, и план Хасана Рухани «Ормузская мирная инициатива» демонстрирует, что цель внешней политики ИРИ — обеспечение безопасности в Персидском заливе.

Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что позиция Ирана проста и понятна, однако некоторые государства стараются подорвать все его мирные усилия.

«Наша политика общеизвестна, и инициатива Макрона не отражает ее целей», — подчеркнул чиновник.