Тегеран, , 17:00 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявив, что не действия Ирана, а вмешательство третьих сил во внутренние дела Ближнего Востока является причиной нестабильности в регионе. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Аббас Мусави призвал генерального секретаря НАТО обратить внимание на незаконную деятельность альянса в различных регионах мира, результатом которой стали сотни тысяч убитых людей, а также рост терроризма и производства наркотиков.

Иранский дипломат подчеркнул, что страны Ближнего Востока должны сами решать региональные проблемы без вмешательства третьих сил, которые в этом не заинтересованы.

Напомним, что раннее Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность «дестабилизирующей активностью Ирана» на Ближнем Востоке.