Тегеран, , 17:05 — REGNUM Главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что Израиль больше не является угрозой для Ирана, и любая антииранская война приведет к уничтожению «сионистского режима». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерала, друзья и враги Ирана осознают, что сегодня оборонная мощь Исламской республики достигла своего пика. Он отметил, что проблема состоит не в том, что США или Израиль технически неподготовлены, а в том, что Израиль «физически слаб» для войны с Ираном, поэтому малейшая ошибка станет для него последней.

Генерал отметил, что страны Ближнего Востока также не питают иллюзий насчет иранской оборонной мощи, и любые их «неаккуратные шаги» приведут к разрушающим последствиям.