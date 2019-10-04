Тегеран, , 16:39 — REGNUM Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем выразил благодарность иранскому народу за помощь в борьбе с террористами, заявив, что с 2011 года Иран «всегда стоял бок о бок с Сирией». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, в то время, как многие арабские страны «предали сирийский народ, Иран один из немногих предложил помощь в борьбе с агрессорами».

Валид Муаллем опроверг слухи о присутствии ИРИ в Сирии сегодня, отметив, что на территории страны находятся только иранские советники.

Дипломат осудил присутствие США в стране, подчеркнув, что их действия создают почву для разрастания террористической угрозы. Он также обратился к сирийским курдам, призвав их не верить Вашингтону.