Тегеран, , 16:40 — REGNUM 3 октября атомное агентство Ирана в своем заявлении отметило, что Иран будет сокращать свои обязательства по СВПД в соответствии с указаниями верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Организация сделала заявление в ответ на слова верховного лидера о том, что Атомное агентство несет ответственность за должное соответствие контрмер против США курсу правительства ИРИ.

В заявлении подчеркивается, что Иран продолжит свои научные исследования в области обогащения урана до тех пор, пока остальные стороны не начнут выполнять СВПД:

«Международное сообщество было шокировано достижением 20%-го уровня обогащения урана, и оно еще больше удивится новейшим иранским атомным разработкам».