Тегеран, , 16:44 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал правительство Германии прекратить поддерживать «преступный режим» Израиля и начать содействовать строительству долгосрочного мира в регионе. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Дипломат отметил, что снижение напряженности на Ближнем Востоке возможно только в том случае, если все заинтересованные стороны начнут противостояние «преступному режиму Израиля».

Аббас Мусави подчеркнул, что Иран «будет продолжать поддерживать все угнетенные нации региона, в том числе Палестину», завив, что политика Ирана в регионе основана на исламских и общечеловеческих принципах.

Раннее МИД Германии в своем заявлении выразил поддержку политике Израиля и призвал правительство Ирана сделать все необходимое для снятия напряженности в регионе.