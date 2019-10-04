Лондон, , 15:08 — REGNUM Великобритания и Индонезия сотрудничают в достижении целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР ООН). Об этом, как сообщает Antara, заявил посланник премьер-министра Великобритании по торговле с Индонезией и сообществом АСЕАН Ричард Грэхэм в Лондоне.

На дипломатическом приеме в посольстве Индонезии Ричард Грэхэм заявил, что партнерские отношения между Индонезией и Великобританией в различных областях быстро развиваются и укрепляются в последние годы.

По его словам, двусторонний форум, который состоялся в середине этого года, способствовал укреплению двусторонних отношений между странами.

Известно, что Индонезия и Великобритания празднуют 70-летие дипломатических отношений в 2019 году. Одной из областей сотрудничества, которая привлекает внимание двух стран, является взаимодействие по вопросам обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Великобритании в Джакарте выпустило батик, символизирующий индонезийско-британскую дружбу.

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