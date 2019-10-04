Киев, , 15:08 — REGNUM В настоящее время в Вооружённых силах Украины есть 37 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Данные системы поставлены Соединёнными Штатами на Украину в апреле 2018 года. Общая сумма сделки составляла 47 миллионов долларов США. В эту поставку входили и 200 ракет Javelin.

Вторая поставка данных пусковых установок и ракет была предварительно одобрена Конгрессом и Госдепартаментом США 1 октября 2019 года. Общая сумма контракта составляет 39 миллионов долларов. По этому контракту предполагается поставить Украине две пусковые установки и 150 ракет Javelin.

Таким образом, в скором времени ВС Украины будут располагать 39 ПТРК Javelin. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

ПТРК Javelin делает совместное предприятие компании Lockheed Martin и компании Raytheon. Производство расположено в городе Тусон, штат Аризона.

Сообщается, что президент США Барак Обама отказался поставлять Украине данное оружие. Определённую роль в этом сыграла канцлер Германии Ангела Меркель, которая выступила против поставки летального оружия на Украину в преддверии Минской встречи с президентами Владимиром Путиным и Петром Порошенко.