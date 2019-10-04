Анкара, , 16:46 — REGNUM Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что «после водворения в Сирии безопасности необходимо развивать политику по побуждению находящихся у нас беженцев к возвращению».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу отметил:

«В нормальных условиях это должна делать власть, однако она продвигает позицию, мечущуюся между РФ и США. Первым говорит одно, вторым — другое, а в результате в Сирии льется кровь, и самую большую цену за все заплатит Турция».

Политик добавил:

«На сегодняшний день на беженцев мы потратили 40 млрд долларов. Я хочу, чтобы каждый наш гражданин знал, кто на самом деле защищает интересы нашей страны — мы или власть, находящаяся на распутье между США и РФ».