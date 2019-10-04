Ереван, , 15:07 — REGNUM Национальное собрание Армении сегодня, 4 октября, закрытым тайным голосованием приняло решение о прекращении полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна. 101 из 132 депутатов приняли участие в голосовании, 98 проголосовали «за», один депутат проголосовал «против».

Грайр Товмасян civilnet.am

Законопроект обсуждался в парламенте накануне. Инициатива принадлежит проправительственной фракции «Мой шаг». Фракция «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») заявила, что проголосует в пользу законопроекта, а фракция партии «Процветающая Армения» заявила, что не будет участвовать в голосовании.

Фракция «Мой шаг» ввела проект решения в обращение около двух недель назад. Документ на 94 страницах, ссылаясь на прецеденты в армянском законодательстве и международных судах, представляет основания для прекращения полномочий председателя Конституционного суда.

Принятый документ имеет рекомендательную функцию должен быть направлен в Конституционный суд, который самое позднее в течение тридцати дней должен принять вопрос в производство и принять решение по нему. Сам Грайр Товмасян не будет участвовать в обсуждении прекращения собственных полномочий в Конституционном суде. Для прекращения полномочий председателя Конституционного суда требуются голоса не менее шести судей Конституционного суда.

В беседе с журналистами сегодня председатель Национального собрания Арарат Мирзоян заявил, что они примут решение Конституционного суда, каким бы оно ни было.

Накануне Грайр Товмасян выступил с заявлением и отметил, что данная инициатива имеет политическую и субъективную направленность. Он отказался участвовать в обсуждении этого вопроса в НС.

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