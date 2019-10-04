Анкара, , 16:50 — REGNUM Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил: «Новая экономическая программа — программа МВФ. Старые программы оказались невыгодными, приехала делегация МВФ, с ней целыми днями проводили переговоры и в результате появилась эта новая программа».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу отметил:

«Автором новой экономической программы является МВФ, настолько вот просто и ясно. Истина обнаружилась в его переговорах с нашими товарищами».

Политик добавил:

«Или же никто не знал о прибытии делегации МВФ? Когда мы реагировали на это, они отошли от соглашения, а теперь просто проводят переговоры с делегацией МВФ тайно. В 2018 году мы нацеливались на экономический рост в 2,3%, а новые заявления говорят о 0,05%. Потому что МВФ говорить делать так».