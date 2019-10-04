Москва, , 15:11 — REGNUM Британские власти ознакомились с предложением президента РФ Владимира Путина о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В отношении инициативы они солидарны с другими странами НАТО, заявил журналистам чрезвычайный и полномочный британский посол в России Лори Бристоу.

Он отметил, что в Лондоне получили письмо от Путина, но позиция по предложенному мораторию ранее была высказана другими членами Североатлантического альянса. Объявить мораторий было бы хорошо, однако Россия уже разработала и разместила такие ракеты.

«В этом заключается проблема», — сказал Бристоу.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения в адрес России о нарушении Договора о РСМД стали для США поводом выйти из соглашения. Российские власти отмечали, что следуют договору, в отличие от самих Соединенных Штатов. Ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД предложил главам стран НАТО российский президент, однако эта инициатива не нашла поддержки.

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