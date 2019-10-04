Анкара, , 16:51 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил, что «в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии мы, к сожалению, остались далеко позади собственных ожиданий».

«Мы со всем терпением решаем наши приграничные проблемы сообща с нашими союзниками», — добавил он.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил:

«Мы не позволим создать на наших южных рубежах террористический коридор. Мы с моим американским коллегой Марком Эспером снова по телефону обсудим складывающуюся ситуацию».

Министр добавил:

«Мы завершили свои приготовления к любой случайности. Наш план полностью готов. Это должны знать все, однако пусть это не воспринимается как какая-то угроза».