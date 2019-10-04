Цхинвал, , 15:02 — REGNUM Главы МВД Южной Осетии Игорь Наниев и Луганской народной республики Игорь Корнет 4 октября подписали соглашение о правовой помощи и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба внутриполитического ведомства Южной Осетии.

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«Подписанием этого соглашения мы подчеркиваем готовность оказывать друг другу правовую помощь и помощь в деле пресечения организованной преступности, а также и укрепления общественного порядка в наших государствах», — отметил Игорь Наниев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 октября главы МЧС Южной Осетии и ЛНР Азамат Чочиев и Евгений Кацавалов подписали в Цхинвале соглашение о сотрудничестве.

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