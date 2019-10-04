Анкара, , 17:07 — REGNUM Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил 4 октября, что «увеличение материальной помощи ЕС Турции — не милость с его стороны и не какой-то жест доброй воли в наш адрес, это определено необходимостью сдержать данное нам слово».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик отметил:

«Они говорят о дополнительной материальной помощи Турции для того, чтобы избежать неблагоприятной картины того, что данное ими слово не было сдержано, это политика взяточничества. Эта ситуация далека от приличия».

Политик добавил:

«Турция — не лагерь беженцев для всех стран, не склад людей. В вопросе беженцев ЕС, закрывая границы и возводя стены, остался на ступени абсолютного нуля».