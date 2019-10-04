Анкара, , 17:02 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики заявило, что 25 сентября 2019 года в сельской местности района Лидже провинции Диярбакыр военнослужащими местного командования внутренних войск при поддержке с воздуха была проведена операция по поддержанию внутренней безопасности. Об этом 4 октября сообщает Anadolu Ajansı.

В ходе контртеррористической операции было уничтожено 3 боевика Рабочей партии Курдистана. Следствием установлено, что одной из них является Невин Гюнгёрмюш, известная под кодовым именем «Эвин Рызгар Амед».

По имеющимся данным, убитая находилась в «сером списке» террористов, разыскиваемых МВД Турции. За любые сведения о ней ведомством было обещано вознаграждение в 300 тыс. турецких лир (54 тыс. долларов).