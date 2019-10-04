Анкара, , 17:04 — REGNUM 17 подозреваемых по делу о попытке государственного переворота, осуществленной движением Фетхуллаха Гюлена 15 июля 2016 года, бывших сотрудниками турецкого оборонного предприятия ASELSAN, приговорены судом к тюремному заключению. Сроки варьируются от 1 года 10 месяцев и 15 дней до 7 лет 9 месяцев 22 дней, сообщает 4 октября Anadolu Ajansı.

Судебное слушание проходило в 25-м суде Анкары по тяжким уголовным преступлениям. Из 20 подсудимых трое (Ахмет Гезер, Али Кескин и Мехмет Эмин Мердан) оправданы и освобождены в зале суда.

Двое подсудимых приговорены к 7 годам 9 месяцам и 22 дням тюремного заключения по составу преступления «членство в вооружённой террористической организации». 11 подсудимых получили 7 лет и 6 месяцев тюрьмы по тому же составу, а 3 — к 6 годам и 3 месяцам.

Один из подсудимых, деятельно раскаявшийся и пошедший на сотрудничество со следствием, получил 1 год 10 месяцев и 15 дней тюрьмы.