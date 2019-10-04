Цхинвал, , 14:55 — REGNUM 4 октября главы МЧС Южной Осетии и ЛНР Азамат Чочиев и Евгений Кацавалов подписали в Цхинвале соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает информагентство «Рес».

Стороны отметили значимость значимость подписанного документа. «Это будет очень плодотворная работа во благо двух республик», — заявил глава МЧС Луганской республики.

Чочиев отметил, что ведомства активно взаимодействовали и до подписания соглашения, теперь взаимоотношения «выйдут на новый уровень».

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