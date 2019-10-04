Анкара, , 17:13 — REGNUM Министр финансов Турецкой Республики Берат Албайрак со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой заявил:

«Сейчас наша новая цель — сохранять наши достижения в борьбе с инфляцией и постепенно продвигаться к 5-процентному показателю, для того, чтобы достигнуть в экономической сфере желаемого нами уровня».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Берат Албайрак отметил:

«Мы распространим этот наш успех в области борьбы с инфляцией и нормализации платежного баланса на все сферы экономики».

Меры, предпринимаемые турецким правительством для замедления темпов инфляции, дали свои плоды: годовой уровень инфляции, зафиксированный в июле 2017 года, составлял 9,79%, и вот, 26 месяцев спустя, в сентябре 2019 года, он снова принял вид однозначного числа — 9,26%.