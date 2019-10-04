Могадишо, , 17:09 — REGNUM Правительство США объявило о выделении дополнительной гуманитарной помощи в размере 257 миллионов долларов США для содержания сомалийских беженцев в соседних к Сомали странах.

Заместитель главы агентства помощи США Диана Путман заявила, что данные средства на финансовый год 2019 будут направлены на решение проблемы голода, угрожающего жизни, и острого недоедания и позволят создать доступ к безопасному водоснабжению, неотложной медицинской помощи, образованию людям, пострадавшим от продолжающегося конфликта и периодической засухи внутри Сомали и сомалийским беженцам в соседних странах. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Shabelle.

Как говорится в заявлении, США призывают других международных доноров помощи увеличить объем своих взносов для удовлетворения насущных гуманитарных потребностей Сомали и оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения страны для повышения готовности к будущим потрясениям.

Агентство США по международному развитию (USAID) заявило, что Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены продолжающимся кризисом в Сомали и отсутствием достаточного объема гуманитарных фондов для решения этой проблемы.

«Соединенные Штаты являются крупнейшим донором гуманитарной помощи сомалийскому народу, предоставив в 2019 финансовом году почти 498 миллионов долларов США», — отмечается в заявлении.

Срочная помощь необходима для предотвращения ухудшения условий жизни сомалийских беженцев. По оценкам ООН, до декабря 2019 года потребуется дополнительно 500 миллионов долларов США на гуманитарное финансирование.