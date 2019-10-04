Аддис-Абеба, , 17:08 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с DuPont Water Solutions и региональным эфиопским штатом Афар предоставило населению города Сердо экспериментальную систему производства и подачи безопасной питьевой воды. Посол США в Эфиопии Майкл Рейнор и президент региона Афар Аволь Арба совместно открыли систему водоснабжения, которая обеспечит первый в истории устойчивый источник безопасной питьевой воды для более чем 2000 человек в этом районе. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

Деятельность USAID в области обеспечения водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH) в сотрудничестве с DuPont Water Solutions и Бюро развития водных и ирригационных ресурсов Эфиопии установила систему водоснабжения обратного осмоса с автономной градирней — первой в своем роде в штате Афар.

Установка предназначена для безопасной обработки солености, отфильтровывания примесей и вредных бактерий, снижения высокой температуры местных подземных вод, что делает их пригодными и безопасными для питья.

Добавим, что USAID Lowland WASH Activity за последние несколько лет построил 25 систем коммунального водоснабжения и восстановил еще 91 систему водоснабжения, предоставив доступ к безопасной питьевой воде для более чем 200 тыс. эфиопов в районах страны, где не хватает воды.