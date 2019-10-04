Киев, , 14:50 — REGNUM Украинский политический деятель, бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что культурные подходы президента Зеленского «абсолютно малороссийские» и очень далеки от понимания украинской культуры.

Об этом он заявил в комментарии в эфире украинского телевидения 4 октября.

Вместе с тем, Вятрович добавил, что является ли Зеленский «малороссом» как президент — «пока что рано говорить».

Националист раскритиковал Зеленского за отсутствие внимания к памяти и к важным вопросам, связанным с прошлым страны.

«Это — тоже основа малороссийства. У него еще есть возможность показать, что Зеленский-актер и Зеленский-президент — это немножко разные люди. Но хотелось бы, чтобы это делалось активнее и увереннее», — сказал Вятрович, подчеркнув, что ошибки главы государства «довольно заметны и очень вызывающи».

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине развернулся скандал, связанный с тем, что президент Зеленский посетил мемориальный комплекс «Бабий Яр» почтил память жертв трагедии в частном порядке, а не в рамках официальных мероприятий.

Вятрович уточнил, что в своих высказываниях имеет ввиду главным образом именно эту историю, назвав решение президента «инфантилизмом».