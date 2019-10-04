Тегеран, , 14:59 — REGNUM Задержанная в Тегеране сотрудниками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по подозрению в шпионаже в пользу Израиля российская журналистка Юлия Юзик не сообщала в посольство России в Иране о своем визите и об изъятом у неё иранскими пограничниками паспорте. Об этом 4 октября сообщил пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.

«Двадцать девятого сентября гражданка Юзик прилетела в Тегеран по частному приглашению, насколько нам известно», — приводит слова Ганенко РИА Новости.

Также пресс-атташе рассказал, что по прибытии в Иран сотрудники пограничной службы аэропорта имама Хомейни по неизвестным пока причинам изъяли у нее паспорт.

Кроме этого, он отметил, что журналистка была арестована в номере одного из отелей в Тегеране, в котором она остановилась.

Как сообщало ИА REGNUM, российская журналистка Юлия Юзик, которая ранее работала в Иране корреспондентом, была задержана представителями КСИР в одном из отелей Тегерана.